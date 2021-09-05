Модный лайфхак. Как легко вписать в свой гардероб наряды бабушек и прабабушек (фото)

Бабушкин гардероб восхитителен, - уверяют модницы в сети

Несмотря на обилие марок, дизайнеров и самых разных магазинов, найти необычную и действительно стильную одежду остается задачей не из легких. И один из лучших источников нарядов — это шкаф, в котором хранятся старые мамины платья, винтажные блузки бабушки или даже прабабушки!

Все эти вещи постепенно отправляются в гардероб к следующему поколению модников и обретают вторую жизнь. Например, вот так!

«Винтажное платье и куртка. Бабушка была модницей!», «Бабушкин гардероб восхитителен!», «В этом платье ходила моя прабабушка, когда была подростком», «Примерил дедушкину шляпу. Не знаю, какой это стиль, но мне нравится!», «Нереальное бабушкино платье из 1960-х», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что победители «Евровидения» сорвали выступление скандальной Марув в Москве.

Известно, что артистка должна была выступить в Москве на разогреве небольшого закрытого концерта Maneskin. Но за несколько минут до начала ее выход якобы отменили.

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