Племянница принцессы Дианы в стильном платье произвела фурор в Венеции

Леди Китти Спенсер — дочь брата принцессы Дианы, графа Чарльза Спенсера

30-летняя Китти Спенсер оказалась в центре внимания на шоу Alta Moda. Аристократка надела роскошное платье, подчеркнувшее достоинства ее фигуры.

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана устроили грандиозный показ четырех коллекций своего бренда и позвали на него множество знаменитостей. Племянница Дианы Спенсер вошла в список почетный список гостей, будучи музой дизайнеров и амбассадором марки Dolce & Gabbana. Китти приехала в Венецию после своего медового месяца. Девушка выглядела великолепно.

На показе Спенсер появилась в кремовом платье-футляре, расшитом пайетками и бисером. Элегантный наряд идеально сел по стройной женственной фигуре британской аристократки. Китти сделала прическу с естественными локонами и макияж с акцентом на глаза и скулы. Многие поклонники отметили, что в таком образе племянница принцессы Дианы напоминала невесту.

Китти получила массу комплиментов

«Продолжение свадьбы? Китти прекрасна!», «Она очень красивая и у нее такая невероятная фигура!», «Как будто снова невеста», «Дольче и Габбана умеют выбирать муз! Китти восхитительна», «В роду Спенсер очень красивые женщины!», «Китти могла бы стать достойной представительницей монаршей семьи. Она всегда выглядит великолепно и ведет себя скромно», — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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