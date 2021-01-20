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    Курьез

    Мужчина купил носки в виде лапок кота. Реакция его любимца рассмешила интернет

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    Мужчина купил носки в виде лапок кота. Реакция его любимца рассмешила интернет

    Котик, мягко говоря, был в шоке

    Многие хозяева котов знают, что значит быть атакованным своим игривым любимцем. Но теперь у людей появился шанс отыграться и застать врасплох своих питомцев довольно милым и необычным способом.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своём примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

    Вот как выглядят те самые носочки, способные сбить с толку вашего любимца.

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    Мужчина купил носки в виде лапок кота. Реакция его любимца рассмешила интернет
    Мужчина купил носки в виде лапок кота. Реакция его любимца рассмешила интернет
    Мужчина купил носки в виде лапок кота. Реакция его любимца рассмешила интернет

    Смеем предположить, что коту потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к таким носкам отца семейства. А пока питомец пытается держаться подальше от ног своего хозяина, пользователи сети ищут на просторах интернета чудо-покупку и оставляют свои забавные комментарии под постом.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

     Читайте также: Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Теги: шутки кот курьез
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