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    Курьез

    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому

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    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому

    Вид этих котеек способен согреть даже самой суровой зимой

    Всем давно известно, что на свете нет ничего лучше, просмотра видео с котиками. Но и фотографии с этими пушистыми домоседами ничуть не уступают видеороликам. Снимки милых котофеев поднимают настроение, укрепляют психологическое здоровье, делают пессимистов оптимистами, а злобных грубиянов — приветливыми очаровашками.

    Собрали для вас лучшие фотографии котиков, чтобы вы могли самостоятельно убедиться в их целительной силе.

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    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому
    Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

     Читайте также: Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Теги: шутки кот курьез
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