Курьезные фото умилительных фото котов, которые поднимут настроение любому

Вид этих котеек способен согреть даже самой суровой зимой

Всем давно известно, что на свете нет ничего лучше, просмотра видео с котиками. Но и фотографии с этими пушистыми домоседами ничуть не уступают видеороликам. Снимки милых котофеев поднимают настроение, укрепляют психологическое здоровье, делают пессимистов оптимистами, а злобных грубиянов — приветливыми очаровашками.

Собрали для вас лучшие фотографии котиков, чтобы вы могли самостоятельно убедиться в их целительной силе.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.