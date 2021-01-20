Эти сладости должны были украсить праздник, но стали причиной детской травмы (курьезные фото)

«Я пыталась испечь торт в виде острова, но желе не застыло»

Торт — самое хорошее завершение любого праздника. Ведь что может быть приятней, чем подсластить окончание чудного вечера? Однако далеко не каждый торт может справиться с этой задачей. Ведь прежде чем сладкий товарищ окажется на тарелочке, гостям должно хотеться съесть его глазами! А это случается далеко не всегда.

Сегодня мы собрали для вас 15 кондитерских изделий, которые, несмотря на своё предназначение торжеству, способны напрочь загубить праздничное настроение. Смотрим!

«Просто улыбайся, не обижай маму», «Гомер из моего ночного кошмара», «Я знаю, попытка провалена, но оцените хотя бы старания», «Я пыталась испечь торт в виде острова, но желе не застыло», Когда реальность не оправдывает ожидания, расстроиться могут не только гости, но и сам автор кондитерского изделия», - комментируют фото пользователи сети.

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