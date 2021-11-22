На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением

Подборка курьезных фото

К сожалению, наш мир не всегда справедливо поступает с людьми, как бы нам ни хотелось обратного. Можно купить вещь, о которой давно мечтал, и ее тут же разгрызет собака. Можно готовить ужин и заснуть, получив в итоге несъедобные угольки.

А сколько еще разочарований можно встретить на своем жизненному пути? Мы собрали для вас подборку снимков, пропитанных невезением.

Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Что им теперь запрещено?

«Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».