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    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением

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    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением

    Подборка курьезных фото

    К сожалению, наш мир не всегда справедливо поступает с людьми, как бы нам ни хотелось обратного. Можно купить вещь, о которой давно мечтал, и ее тут же разгрызет собака. Можно готовить ужин и заснуть, получив в итоге несъедобные угольки.

    А сколько еще разочарований можно встретить на своем жизненному пути? Мы собрали для вас подборку снимков, пропитанных невезением.

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    Теперь в моей спальне пахнет ночным клубом
    Сегодня утром пришлось освобождать моего отца из запертого туалета
    Вернулся домой из отпуска и увидел, что мой кактус решил свести счёты с жизнью
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    Когда рассыпаешь корм как раз перед тем, как лечь спать
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    Я ждал год, чтобы купить Ps5. Моя собака тоже была рада
    Когда пролилась краска
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    Буквально в первый день работы разбил окно клиентам. Убейте меня, пожалуйста
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением
    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением

    Ранее известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Что им теперь запрещено?

    «Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

    Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».

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    Теги: шутки курьез
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    На эти фото больно смотреть, ведь они пропитаны настоящим невезением