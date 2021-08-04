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    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике

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    Телеведущая Екатерина Осадчая - На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике
    Телеведущая Екатерина Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Ведущая рассказала о своем насыщенном событиями лете

    Украинская телезвезда Екатерина Осадчая, которая готовится в третий раз стать мамой, отправила мужа Юрия Горбунова в Киев на работу, а сама продолжает отдыхать с сыном в Турции.

    Ведущая программы «Светская жизнь» показала в фотоблоге новый пляжный кадр. На фотографии знаменитость появилась на фоне Средиземного моря, стоя на коленях на шезлонге, в розовом сплошном купальнике с изображением пояса, соломенной шляпке и черных солнцезащитных очках. Знаменитость показала большой живот на последних месяцах беременности.

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    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике
    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике
    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике
    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике
    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике
    instagram.com/kosadcha/

    «Интенсивное лето! Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя, даже ремонт почти закончен. Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак обед и ужин, много съемок и даже отпуск! Но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур», — поделилась звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике