На последних месяцах беременности. Осадчая похвасталась фото с отдыха в купальнике

Ведущая рассказала о своем насыщенном событиями лете

Украинская телезвезда Екатерина Осадчая, которая готовится в третий раз стать мамой, отправила мужа Юрия Горбунова в Киев на работу, а сама продолжает отдыхать с сыном в Турции.

Ведущая программы «Светская жизнь» показала в фотоблоге новый пляжный кадр. На фотографии знаменитость появилась на фоне Средиземного моря, стоя на коленях на шезлонге, в розовом сплошном купальнике с изображением пояса, соломенной шляпке и черных солнцезащитных очках. Знаменитость показала большой живот на последних месяцах беременности.

«Интенсивное лето! Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя, даже ремонт почти закончен. Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак обед и ужин, много съемок и даже отпуск! Но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур», — поделилась звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.