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    Блогерша показала изнанку идеальных пляжных фото и рассмешила сеть

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    Модель и блогерша Ана Чери - Блогерша показала изнанку идеальных пляжных фото и рассмешила сеть
    Модель и блогерша Ана Чери
    instagram.com/anacheri/

    Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram

    Популярная в соцсетях модель и блогерша Ана Чери (Ana Cheri) показала «обратную сторону» сексуальных фото в бикини и рассмешила поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    Так, на первом снимке в серии 35-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами спиной к камере. Чери запечатлели на песчаном пляже в купальнике черного цвета. Ее волосы распущены, а свой образ она дополнила серебристыми браслетами на щиколотках. Следом модель разместила неудачный кадр, на котором видно, как ее накрывает волна. «Instagram против реальности», — подписала она пост, который набрал почти 230 тысяч лайков.

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    Блогерша показала изнанку идеальных пляжных фото и рассмешила сеть
    Блогерша показала изнанку идеальных пляжных фото и рассмешила сеть
    instagram.com/anacheri/

    Фанаты оценили внешний вид и чувство юмора блогерши в комментариях. «Второй кадр такой забавный!», «Вот она — правда», «Это заставило меня рассмеяться!», «Ты все равно выглядишь потрясающе», «Выражение твоего лица говорит о том, что вода холодная. Однако ты в любом случае прекрасна», — высказались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Блогерша показала изнанку идеальных пляжных фото и рассмешила сеть