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    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез

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    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез

    Подборка курьезных фото

    При дизайне вещей важна каждая мелочь. Это только кажется, что никто не заметит, но это совсем не так. Тарелки с отверстиями, принт на плитке, похожий на волосы, Эйфелева башня на фоне флага Италии — все это не ускользнет от зорких глаз людей, у которых возникнет много вопросов к тем, кто все это придумал. Мы собрали для вас подборку нелепых дизайнерских провалов.

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    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез
    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез

    «Кажется, Массачусетс пишется как-то иначе…», «Картинка к ловушке для тараканов», «Просто счастливая пара, которая готовит и смеется, пока тараканы маршируют по их столу к ловушке. Это так плохо, что даже хорошо», «Когда хотели продемонстрировать одежду, но вышло пугающе», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее супруга Остапчука призналась, что за свои деньги оплачивает коммуналку и покупает продукты.

    Недавно супруги решили построить собственный дом. Как говорит Кристина, Владимир выплачивает деньги за него. Впрочем, и она помогает своему мужу.

    «Подарки любимому я покупаю сама, а не как некоторые – за деньги мужа. Поэтому я считаю, что у нас общий вклад во все», — говорит Кристина.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез