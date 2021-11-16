На примеры этих дизайнерских провалов невозможно взглянуть без слез

Подборка курьезных фото

При дизайне вещей важна каждая мелочь. Это только кажется, что никто не заметит, но это совсем не так. Тарелки с отверстиями, принт на плитке, похожий на волосы, Эйфелева башня на фоне флага Италии — все это не ускользнет от зорких глаз людей, у которых возникнет много вопросов к тем, кто все это придумал. Мы собрали для вас подборку нелепых дизайнерских провалов.

«Кажется, Массачусетс пишется как-то иначе…», «Картинка к ловушке для тараканов», «Просто счастливая пара, которая готовит и смеется, пока тараканы маршируют по их столу к ловушке. Это так плохо, что даже хорошо», «Когда хотели продемонстрировать одежду, но вышло пугающе», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее супруга Остапчука призналась, что за свои деньги оплачивает коммуналку и покупает продукты.

Недавно супруги решили построить собственный дом. Как говорит Кристина, Владимир выплачивает деньги за него. Впрочем, и она помогает своему мужу.

«Подарки любимому я покупаю сама, а не как некоторые – за деньги мужа. Поэтому я считаю, что у нас общий вклад во все», — говорит Кристина.

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