Когда за неприятностями не пришлось далеко ходить – они застали людей в их собственном доме

Подборка курьезных провалов

Если бы люди знали, где и когда они столкнутся с досадными неприятностями, они бы наверняка старались всячески избежать подобных мест. Но что делать, если провалы могут нагрянуть прямо к вам домой? Тогда скрыться от них становится практически невозможно!

И все, что остается делать, так это просто принять этих незваных гостей и отнестись к ним со снисхождением и долей юмора. Прямо как и герои из нашей сегодняшней подборки.

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», – подчеркивают организаторы конкурса.