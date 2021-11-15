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    Когда за неприятностями не пришлось далеко ходить – они застали людей в их собственном доме

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    Когда за неприятностями не пришлось далеко ходить – они застали людей в их собственном доме

    Подборка курьезных провалов

    Если бы люди знали, где и когда они столкнутся с досадными неприятностями, они бы наверняка старались всячески избежать подобных мест. Но что делать, если провалы могут нагрянуть прямо к вам домой? Тогда скрыться от них становится практически невозможно!

    И все, что остается делать, так это просто принять этих незваных гостей и отнестись к ним со снисхождением и долей юмора. Прямо как и герои из нашей сегодняшней подборки.

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    на весь екран згорнути
    Это я решил попробовать обжарить печенье Орео во фритюре
    Моя жена думала, что блок для ножей сделан из пластика, и решила помыть его в посудомоечной машине
    Труба под моей раковиной отошла от сливного отверстия, и я заметила это не сразу…
    Нашел пульт в стиральной машине
    Спасибо моему песику
    Дверца холодильника решила, что сегодня хороший день для уборки
    Ужин готов ‍
    Решил пойти по легкому пути и подогреть молоко в микроволновке
    История о том, как я снимал декор после Хэллоуина
    Решил добавить в блюдо лимонный сок
    Друг решил помочь мне с уборкой
    Мой стул сломался, пока я сидел на нем
    Убрал эту емкость в еще теплую духовку, и вот результат
    Решил налить чай в стеклянный кувшин, а он не выдержал температуры и треснул
    Мой трехлетний ребенок швырнул свою игрушку в новый телевизор
    Когда за неприятностями не пришлось далеко ходить – они застали людей в их собственном доме
    Когда за неприятностями не пришлось далеко ходить – они застали людей в их собственном доме
    Зажгла свечу пока принимала горячую ванну, и от высокой температуры зубная щётка моего сына просто расплавилась

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», – подчеркивают организаторы конкурса.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда за неприятностями не пришлось далеко ходить – они застали людей в их собственном доме