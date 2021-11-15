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    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика

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    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика

    Подборка курьезных фото

    Обычно каждый хозяин хорошо знает повадки своего домашнего питомца и примерно представляет, чего от него можно ожидать. Но порой собаки и коты вдруг совершают настолько необъяснимые поступки, что теряются даже настоящие знатоки звериной логики!

    Например, вы знали, что самое безопасное место в доме – это посудомойка, а тапок очень весело надевать себе на нос? Давайте посмотрим на примеры не менее внезапных и забавных решений любимцев!

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    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика
    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика