Эти наглые прохвосты своими необъяснимыми поступками напомнили, что у питомцев своя логика

Подборка курьезных фото

Обычно каждый хозяин хорошо знает повадки своего домашнего питомца и примерно представляет, чего от него можно ожидать. Но порой собаки и коты вдруг совершают настолько необъяснимые поступки, что теряются даже настоящие знатоки звериной логики!

Например, вы знали, что самое безопасное место в доме – это посудомойка, а тапок очень весело надевать себе на нос? Давайте посмотрим на примеры не менее внезапных и забавных решений любимцев!

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.