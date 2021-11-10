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    Неигрушечная история. В популярном мультфильме найден сексуальный подтекст

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    Неигрушечная история. В популярном мультфильме найден сексуальный подтекст

    Несмотря на то, что фильм направлен на детскую аудиторию, взрослый сразу же может догадаться, что именно имел в виду персонаж

    Популярный американский анимационный мультсериал «История игрушек-3» заподозрили в пикантном намеке. В середине фильма есть вероятная отсылка к оральному сексу.

    Речь идет о моменте, когда Лотсо (персонаж из мультфильма) отнимает рот у миссис Картофелины. Тогда ее супруг, мистер Картофелин обижается и заявляет, что «никто не берет ее за рот, кроме меня», пишет The Sun.

    Отмечается, что, несмотря на то, что фильм направлен на детскую аудиторию, взрослый сразу же может догадаться, что именно имел ввиду Картофель.

    К слову, это не в первый раз, когда мультфильм включает в себя сексуальные намеки. Например, в «Истории игрушек-2», в сцене, где геолог Стинки Пит разговаривает с куклами Барби, предлагает две роли в кино в обмен на секс.

    Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

    «Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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    Теги: кино курьез
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    Неигрушечная история. В популярном мультфильме найден сексуальный подтекст