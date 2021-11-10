Британские регбистки обнажились для календаря (фото)

Участницы команды хотели показать другим женщинам, что любая может играть в регби

Участницы британской команды по регби устроили обнаженную фотосессию для календаря

В британском городе Карлайл местная женская команда по регби устроила обнаженную фотосессию для календаря. Средства, собранные за счет его продажи, пойдут на финансирование регбийного клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами из-за пандемии Covid-19, сообщает Daily Mail.

Для серии снимков регбистки из команды «Пумы из Карлайла» (Carlisle Cougars) сфотографировались обнаженными по пояс и в одних носках. «Если честно, мы много лет шутили о том, чтобы сделать такой календарь, но никогда не решались сделать это на практике», — призналась 26-летняя вице-капитан команды Ханна Фаррелл.

По ее словам, после начала пандемии Covid -19 клуб пришлось закрыть на длительное время, поэтому его участницы решили все же попробовать реализовать идею с календарем. Для храбрости женщины выпили немного просекко. «К концу фотосессии нас уже было невозможно заставить одеться! Мы чувствовали себя сильными и уверенными в себе», — утверждает она.

Фаррелл подчеркнула, что участницы команды хотели показать другим женщинам, что любая может играть в регби, вне зависимости от фигуры, размера и опыта. В команде играют женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Команду поддержали 14 местных организаций, которые помогли оплатить работу фотографа и печать календаря.

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