Эктор Хименес-Браво уволил сотрудников из-за секса на кухне

Как признается ведущий, у него самого были служебные романы

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво в своем Инстаграме поразмышлял о служебных романах.

Как признается ведущий, у него самого это неоднократно было, в том числе и в Украине. Впрочем, он говорит, что такие отношения заканчивались неудачно.

«В моей практике были служебные романы: и мои, и не мои. Конечно, они закончились неудачно. Об одном даже знала вся страна», – поделился повар.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Впрочем, ведущий вспомнил один случай, когда ему пришлось уволить своих сотрудников из-за служебного романа. Однако звезда решил не рассказывать, в какой стране это произошло.

«Я смотрел камеры ночного наблюдения. Хотел проверить, как убирают кухню. А увидел, как работники после закрытия занимались сексом прямо на рабочей поверхности. Они не заметили, что там была камера. Это было безответственно, я уволил обоих», – рассказал Эктор.

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