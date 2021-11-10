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    Эктор Хименес-Браво уволил сотрудников из-за секса на кухне

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    Эктор Хименес-Браво - Эктор Хименес-Браво уволил сотрудников из-за секса на кухне
    Эктор Хименес-Браво
    instagram.com/hectorjimenezbravo/

    Как признается ведущий, у него самого были служебные романы

    Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво в своем Инстаграме поразмышлял о служебных романах.

    Как признается ведущий, у него самого это неоднократно было, в том числе и в Украине. Впрочем, он говорит, что такие отношения заканчивались неудачно.

    «В моей практике были служебные романы: и мои, и не мои. Конечно, они закончились неудачно. Об одном даже знала вся страна», – поделился повар.

    instagram.com/hectorjimenezbravo/
    instagram.com/hectorjimenezbravo/

    Впрочем, ведущий вспомнил один случай, когда ему пришлось уволить своих сотрудников из-за служебного романа. Однако звезда решил не рассказывать, в какой стране это произошло.

    «Я смотрел камеры ночного наблюдения. Хотел проверить, как убирают кухню. А увидел, как работники после закрытия занимались сексом прямо на рабочей поверхности. Они не заметили, что там была камера. Это было безответственно, я уволил обоих», – рассказал Эктор.

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Эктор Хименес-Браво уволил сотрудников из-за секса на кухне