После увиденных кулинарных провалов кухня перестанет казаться уютным местом

Подборка курьезных фото

Давно уже так повелось, что в типовой квартире в доме еще советской постройки самое уютное место – это кухня. Тут тепло от плиты, закипает чайник, есть вкусности и место для душевных посиделок. Люди любят кухню, даже если не умеют готовить. Но иногда там случаются такие события, которые подрывают отличную репутацию этого места.

Техника преподносит сюрпризы, случаются неудачные кулинарные эксперименты, ломается кухонная мебель, бьется посуда, да что только там не случается. И вот уже это место превращается из самого уютного в весьма опасное.

«Я не силен в кулинарии, но мне кажется, что яблочный пирог я передержал», «Сегодня был канадский День Благодарения и это было наше праздничное блюдо», «Это случилось сразу после того, как я закончил готовить. Я был так голоден в тот момент», «Мой полдник теперь можно найти на каждом сантиметре кухни», «Наша микроволновка просто загорелась сегодня», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.