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    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним

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    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним

    Подборка курьезных фото

    Сегодня, когда IT-гиганты буквально руки выкручивают и всеми правдами-неправдами вынуждают каждый год покупать новый смартфон или планшет, люди перестали ценить гаджеты. Их так много, что уже никакой индивидуальности, никакого трепетного отношения.

    То ли дело лет 20-30 назад, когда мы были подростками или даже совсем детьми – компьютер казался настоящим чудом, а игры на экране и вовсе окошком в сказку. Пользователи портала Пикабу вовсю ударились в ностальгию и начали публиковать фото своих первых ПК.

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    на весь екран згорнути
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним
    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка воспоминаний о своем первом компьютере и детстве, которое ушло вместе с ним