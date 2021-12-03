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    Подборка безобидных вещей, которые своей жуткой атмосферой напугают любого (фото)

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    Подборка безобидных вещей, которые своей жуткой атмосферой напугают любого (фото)

    Подборка курьезных фото

    В мире не так уж много реально страшных вещей, но наши личные впечатления многократно усиливают ощущение ужасного. Все как в народной поговорке «У страха глаза велики». Доказать это проще простого, достаточно посмотреть эту подборку, где представлены не совсем обычные, но уж точно не зловещие вещи.

    Но это при детальном изучении, а вот первое впечатление – чур меня, чур! Даже через экран они передают какую-то пугающую атмосферу, а представьте что будет, если увидеть такое вживую.

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    на весь екран згорнути
    Просто стадо овечек в ночи, ничего страшного
    “Наш домофон всегда меня пугает до чертиков. Звонок в дверь вечером, смотрю в домофон и вижу это. Супруга ходила собаку выгуливать, дочки с ней тоже ходили.”
    От такого смайлика в небесах не по себе становится
    С таким демоническим охранником за имущество можно не беспокоиться
    Додумался же кто-то сделать воздушный шар в виде очень реалистичной головы
    “Повесь пальто на балконе и забыл про него. Ночью вспомнил, но уже после того, как сильно перепугался.”
    Уж не знаем или эта картофелина действительно такой была или ей придали такой вид, но выглядит жутковато
    А теперь добавьте к этой картине еще и звуки смачного чавканья. Страшно? А это просто лошадка в гости пришла.
    Какой-то умник поставил посреди дороги доску, а на ней разместил кирпич
    Эта странная елочка в торговом центре
    Зловещая физиономия. Это какой-то неправильный мотылек.
    “У друга в ванной есть такое растение. Его ничего не смущает.”
    Просто ребенок нарисовал свою маму там, где было задание нарисовать человека, который вдохновляет больше всех
    Только самый смелый сможет подойти поближе, чтобы убедиться, что это просто мох на дереве
    “Я бы не спустился туда даже если бы мне денег дали. Хотя это всего-лишь заброшенный кинотеатр.”

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

    По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка безобидных вещей, которые своей жуткой атмосферой напугают любого (фото)