Подборка безобидных вещей, которые своей жуткой атмосферой напугают любого (фото)

Подборка курьезных фото

В мире не так уж много реально страшных вещей, но наши личные впечатления многократно усиливают ощущение ужасного. Все как в народной поговорке «У страха глаза велики». Доказать это проще простого, достаточно посмотреть эту подборку, где представлены не совсем обычные, но уж точно не зловещие вещи.

Но это при детальном изучении, а вот первое впечатление – чур меня, чур! Даже через экран они передают какую-то пугающую атмосферу, а представьте что будет, если увидеть такое вживую.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.