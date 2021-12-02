Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете

Артист 15 лет ждет ответа

Известный певец и шоумен Дима Коляденко откровенно рассказал, с чем у него ассоциируются новогодние праздники и почему в одну из таких ночей делал предложение Ирине Билык в туалете.

Дима Коляденко признается – с нетерпением ждет наступления праздников, ведь, по его мнению, – это время чудес и реализации желаний. Более того, для артиста – это период сюрпризов и подарков, которые он обожает дарить.

«Я столько лет дарил Ире Билык кольца именно в новогоднюю ночь! Она кольца брала, а замуж не выходила. Именно в праздничный вечер, за пол часа до боя курантов я ее вел то на балкон, то в туалет, дарил кольцо и звал замуж», – делится Дима Коляденко на съемках шоу «Новорічна Маска на каналі Україна».

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

«Да, в туалете! Она смеялась, а я нормально объяснял – мы же были на корпоративах, где было много фанатов, и нужно было спросить уединенно. Вот, жду ответ 15 лет!» – рассказал артист.

И так было много лет подряд, даже денежный вопрос не мог остановить певца.

«Я не жлоб и никогда не считаю потраченное! Чаще всего я даже не спрашиваю цену, если мне нравится – покупаю. Считаю, если сильно хочется, нужно брать и радоваться этому. Более того, я никогда ничего не забирал назад – это же все ей было куплено, все для тебя, Ирина!» – с улыбкой поделился Дима Коляденко.

Ранее любовник Ирины Билык рассказал, как звезда выгнала его из дома.

«Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами», – поделился артист.