Этим питомцам стало очень обидно, что они так сглупили у всех на виду (фото)

Подборка курьезных фото

Животные прекрасно испытывают и демонстрируют эмоции в точности как люди. Проще говоря, тупят и глупят на ровном месте, хотя могли бы этого и не делать. Но сделали, и теперь им неловко, стыдно, и очень обидно, что все об этом узнали.

Но мы все-таки позволим себе немного похихикать над ними. Хоть на их мордочках и виднеются проблески раскаяния, мы уверены, что они не остановятся и не бросят попытки залезть туда, куда люди не разрешают.

«Мой кот всегда попадается в эту ловушку. Всегда!», «Вот куда доводит любовь к ночным перекусам», «Котик сегодняшний, попробуйте какой мягенький», «Забрался под наматрасник и спал себе там спокойненько, но когда проснулся не смог найти выход», «Вот так ведут себя собаки, когда в доме живет еще парочка котов», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».