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    Курьез

    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки

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    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки

    Подборка курьезных фото

    Человек – существо очень удачно всеядное, а потому его можно кормить практически чем угодно. В том числе и если содержимое тарелки выглядит как нечто невразумительное, вроде отрыжки инопланетянина.

    Даже пословица есть такая, что все полезно, что в рот пролезло. Главное не терять чувства юмора и попытаться придать еде хоть какое-то подобие оригинального блюда. Ну а если уже совсем не получилась задумка, можно и посмеяться с этого.

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    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки
    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки

    Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

    Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки