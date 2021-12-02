Попытки этих кулинаров приготовить что-то оригинальное невозможно наблюдать без улыбки

Подборка курьезных фото

Человек – существо очень удачно всеядное, а потому его можно кормить практически чем угодно. В том числе и если содержимое тарелки выглядит как нечто невразумительное, вроде отрыжки инопланетянина.

Даже пословица есть такая, что все полезно, что в рот пролезло. Главное не терять чувства юмора и попытаться придать еде хоть какое-то подобие оригинального блюда. Ну а если уже совсем не получилась задумка, можно и посмеяться с этого.

Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».