Подборка курьезных оптических иллюзий, которые не всегда удается разгадать с первого раза

«В чашке ничего нет, кроме чая. Это отражение картинки с монитора»

Всякие оптические иллюзии, которые великолепно обманывают наши чувства, основаны на древних принципах несовершенства мозга человека. Важно повлиять на наше первое впечатление и все, считайте, что мозг обманут. Игра с перспективой и ракурсом как раз эффективна для такой цели.

Мы собрали парочку таких фото, которые легко докажут наше утверждение. Только вот придется посмотреть внимательно и, возможно, дважды, чтобы понять, что на самом деле там происходит.

«Кажется, одна из присутствующих здесь дам решила придти без головы», «Помните мультик про котопса? Пора новый мультик уже делать», «В дикой природе кого только не встретишь», «Современный Гулливер вышел на пляж», «В чашке ничего нет, кроме чая. Это отражение картинки с монитора», «Когда у тебя настолько длинные руки, ты можешь обнять кого угодно!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.