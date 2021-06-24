Не может сидеть. Желание сделать из себя «новую Кардашьян» обернулось для девушки полным провалом (фото)

История девушки вызвала сострадание у ее интернет-поклонников

Ким Кардашьян перевернула стандартные представления об эталонах красоты и поспособствовала моде на пышные телеса. И это породило целое направление в пластической хирургии, порой опасное для здоровья и жизни.

К Ким Кардашьян можно относиться по-разному. И все-таки не стоит забывать, что именно благодаря ей зародился тренд на разнообразие фигур — а скучные 90–60–90 постепенно уходят в небытие. Миллионы женщин во всем мире перестали комплексовать из-за своих широких бедер, поняв, что это их фишка, а не позорный недостаток, требующий маскировки и жестких диет.

Неудивительно, что пока одни учились себя принимать, другие массово следовали за новым трендом, не имея никакой фактуры для этого. Так, ягодицы «а-ля Ким» давно считаются одной из самых востребованных операций, способных гармонизировать фигуру. Вот только в некоторых случаях результат ужасает и шокирует. Иногда по вине хирурга, а иногда из-за нереалистичных требований самих пациенток, желающих перещеголять размером ягодиц саму Ким.

Пожалуй, самой печально известной фанаткой «попы, как у Ким» можно назвать 27-летнюю Наташу Кроун. Американка потратила семь лет жизни, чтобы обрести ягодицы обхватом более полутора метров! Специально для этого Наташа даже сильно набирала вес, чтобы потом хирурги переместили жир из других областей именно назад.

Будем честны: в привычном понимании модифицированная фигура Кроун не выглядит привлекательной даже в одежде. Не говоря уже о фотографиях в бикини! Но сама девушка уверяет, что обожает свое тело и планирует и дальше его трансформировать. Вот только речь не о том, чтобы хотя бы скорректировать неровности, а о дальнейшем увеличении ягодиц.

А вот индианка Шилпа Сетхи не скрывала своего недовольства операцией по увеличению ягодиц. И подробно рассказывала о мучениях после липомоделирования, из-за которого полгода даже не могла нормально сидеть.

История девушки вызвала сострадание у ее интернет-поклонников: они даже жертвовали деньги на ее реабилитацию. Вот только в итоге Шилпа решила не вернуть прежние натуральные объемы, а просто переделать операцию в престижной клинике — и вставить даже более крупные импланты. Конечно, успех Ким ей только снится. Но индианка смогла набрать популярность в соцсетях для взрослых. Мужчины платят немалые деньги, чтобы увидеть двойника Кардашьян в откровенном белье или и вовсе без него.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.