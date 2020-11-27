  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)

    • Розсилка
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)

    А где прячутся ваши пушистые проказники

    Мы покупаем пушистым питомцам удобные домики и мягкие подушки, но коты упрямо спят на клавиатуре, в шкафу, на нашей голове и в других неожиданных местах.

    Смотрите сами.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)
    Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

     Читайте также: Тату-фиаско. Курьезные фото, которые заставят вас смеяться в голос
    Теги: фотография шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies