Подборка неожиданных мест, в которых можно найти кота (фото)

А где прячутся ваши пушистые проказники

Мы покупаем пушистым питомцам удобные домики и мягкие подушки, но коты упрямо спят на клавиатуре, в шкафу, на нашей голове и в других неожиданных местах.

Смотрите сами.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.