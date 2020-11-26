Этих собак застукали врасплох за странными занятиями: курьезные фото

«Моя собака использует других собак в качестве кровати», - комментируют фото пользователи сети

Собаки — верные друзья и забавные животные, которые иногда ведут себя ужасно непредсказуемо. Знали ли вы, что эти четвероногие умеют лазать по деревьям, спать стоя, ходить на передних лапах и совершать настоящие акробатические трюки? Смотрите сами!

Мы собрали для вас фотографии самых смешных, нелепых и милых собак, которые ведут себя чертовски странно и очень смешно.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.