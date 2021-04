У Елизаветы II есть тайная коробка для шоколада, чтобы никто не воровал конфеты

Троюродная сестра королевы рассказала, что Елизавета II хранит коробку в спальне, потому что «жадные» члены ее семьи сразу все съедают

Королева Великобритании Елизаветы II всегда берет с собой тайную коробку с шоколадом, из которой есть может только она. Об этом рассказала троюродная сестра королевы 91-летняя леди Памела Хикс в вышедшем на канале ITV документальном фильме «Мои годы с королевой» (My Years With The Queen).

«У нее есть собственная коробка шоколадных конфет, которую она хранит в своей комнате, поскольку члены ее семьи настолько жадные, что сразу все съедают», — приводит Daily Mirror слова троюродной сестры королевы.

Как утверждает Хикс, ее домашний питомец мангуст Найола часто заходил в спальню королевы и воровал ее сладости. «Я не против того, что Найола заходит в мою комнату, мне это даже очень нравится. Я не против того, что Найола открывает мою коробку с шоколадом, но может ли он не каждый раз надкусывать мои шоколадки?» — передала слова королевы ее троюродная сестра.

Еще Хикс добавила, что во время шестимесячного путешествия Елизаветы II по странам Британского содружества наций под ее платья выделили отдельную комнату, которая была намного больше, чем комната ее матери, графини Эдвин Маунтбеттен.

Премьера документального фильма «Мои годы с королевой» состоялась 1 апреля на телеканале ITV. В нем леди Хикс, подружка невесты на свадьбе Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа в 1947 году, впервые рассказала об отношениях с королевой.

