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    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)

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    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)

    Подборка курьезных фото

    Мир переходит на удаленное питание, все больше людей заказывают ресторанную и просто готовую еду с доставкой, и это правильно. Хочешь пузо набить – сиди дома и кушай в три горла, пока никто не видит.

    Ну а в ресторан принято ходить за впечатлениями, эмоциями и прочим перфомансом. И уж чего-чего, а этого там навалом. Точнее, только эпатажная подача и осталась, а самой еды уже почти нет.

    В этих ресторанах даже если вкусно не будет, то определенные эмоции от подачи точно гарантированы. Только вот не все к такому готовы.

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    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)
    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)