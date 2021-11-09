Когда рестораны так сильно старались удивить эффектной подачей, что перешли черту (фото)

Подборка курьезных фото

Мир переходит на удаленное питание, все больше людей заказывают ресторанную и просто готовую еду с доставкой, и это правильно. Хочешь пузо набить – сиди дома и кушай в три горла, пока никто не видит.

Ну а в ресторан принято ходить за впечатлениями, эмоциями и прочим перфомансом. И уж чего-чего, а этого там навалом. Точнее, только эпатажная подача и осталась, а самой еды уже почти нет.

В этих ресторанах даже если вкусно не будет, то определенные эмоции от подачи точно гарантированы. Только вот не все к такому готовы.

Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.