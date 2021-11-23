Подборка забавных комиксов о проблемах, знакомых каждой девушке

Французская художница в своих комиксах с юмором рассказывает о проблемах девушек

Вряд ли в мире можно найти двух одинаковых девушек, но практически каждая из них сталкивалась с проблемами, знакомыми даме на другом конце света. О таких ситуациях в своих комиксах рассказывает веселая художница Кассандра Калин.

Она точно знает, сколько проблем доставляет шапка, насколько бесит выпадение волос и как раздражает неудавшаяся укладка. В общем, ее работы всегда попадают прямо в точку!

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.