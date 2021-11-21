Подружки с разными фигурами примеряют одинаковую одежду, чтобы доказать – размер для стиля не важен

Мария и Дениз продолжают примерять одинаковую одежду

Если вы хотите одеваться стильно, но постоянно находите отговорки, что на вашей фигуре стильная одежда смотреться не будет, то больше их не останется. Две подруги Дениз Мерседес и Мария Кастелланос уже давно ведут борьбу со стереотипами. Девушки примеряют одну и ту же одежду, показывая, как она сморится на двух абсолютно разных фигурах. Мы собрали для вас несколько образов.

Мария — худенькая блондинка со светлой кожей. Дениз — смуглая брюнетка с формами. Девушки показывают, как на них смотрится одинаковая одежда, доказывая, что у стиля нет размера.

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Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.