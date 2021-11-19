Без нижнего белья и с глубоким декольте. Дочь Ющенко восхитила сеть пикантными фото
Звезда порадовала подписчиков новыми фото
41-летняя Виталина Ющенко, дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, в своем Инстаграме опубликовала пикантные фото. На них женщина позирует в полный рост в белом брючном костюме на голое тело.
Ющенко уточнила, что приняла участие в «интересном проекте», подробности которого пока не может разглашать.
«Вся съемочная группа во главе с организаторами, стилистами, гримерами создали чудесную атмосферу съемок», – уточнила дочь экс-президента.
Ранее Виталина Ющенко нарядила всю семью в спортивные костюмы.
Моделями для презентации выступили сын и дочь Виталины, а также ее младший брат Андрей с женой Еленой.
Свои костюмы Виталина сначала протестировала на семье: самые яркие достались дочери Андриане, сыну Виктору и брату Андрею. Невестке Елена и Екатерине уделили пастельные цвета.