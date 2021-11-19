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    Без нижнего белья и с глубоким декольте. Дочь Ющенко восхитила сеть пикантными фото

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    41-летняя Виталина Ющенко - Без нижнего белья и с глубоким декольте. Дочь Ющенко восхитила сеть пикантными фото
    41-летняя Виталина Ющенко
    instagram.com/vitalinayushchenko/

    Звезда порадовала подписчиков новыми фото

    41-летняя Виталина Ющенко, дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, в своем Инстаграме опубликовала пикантные фото. На них женщина позирует в полный рост в белом брючном костюме на голое тело.

    Ющенко уточнила, что приняла участие в «интересном проекте», подробности которого пока не может разглашать.

    «Вся съемочная группа во главе с организаторами, стилистами, гримерами создали чудесную атмосферу съемок», – уточнила дочь экс-президента.

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    Без нижнего белья и с глубоким декольте. Дочь Ющенко восхитила сеть пикантными фото
    Без нижнего белья и с глубоким декольте. Дочь Ющенко восхитила сеть пикантными фото
    instagram.com/vitalinayushchenko/

    Ранее Виталина Ющенко нарядила всю семью в спортивные костюмы.

    Моделями для презентации выступили сын и дочь Виталины, а также ее младший брат Андрей с женой Еленой.

    Свои костюмы Виталина сначала протестировала на семье: самые яркие достались дочери Андриане, сыну Виктору и брату Андрею. Невестке Елена и Екатерине уделили пастельные цвета.

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    Теги: знаменитости мода и красота дети звезд как быть модным шоу-бизнес
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    Без нижнего белья и с глубоким декольте. Дочь Ющенко восхитила сеть пикантными фото