Путин внезапно вырос и догнал Лукашенко: в сети посмеялись над новым фото российского диктатора



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Фотографы президента России Владимира Путина в очередной раз отличились, почти сравняв его ростом на последних фото с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политэксперт Алексей Голобуцкий.

Заметим, что, согласно официальным данным, рост Лукашенко составляет около 182 сантиметров. Точных данных о росте Путина нет, однако, известно, что рост премьера Дмитрия Медведева, - 162 сантиметра, в то время как на совместных их фото видно, что они если не одного роста, то Путин и вовсе ниже.

Таким образом, точно известно, что у Лукашенко и Путина большая разница в росте, - это наглядно видно по старым их совместным фото. На новом же фото можно увидеть, что они почти одного роста.

«Как фотографу удалось добиться такого эффекта - останется тайной застенков ФСБ)», - прокомментировал снимок Голобуцкий.

«Они бацьке ноги обрезали - на фото явно видна диспропорция!», «А Лукашенко-то... не настоящий!», «Прислали самого высокого Пу. Он у них для встреч с высокими», «Может батька вместо себя тоже двойников начал отправлять на такие встречи?», «А бацька на всех фото инстинктивно тянется к подмышечной кобуре...», - добавили в сети.

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Джерело: uaportal.com