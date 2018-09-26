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    Курьез

    Путин внезапно вырос и догнал Лукашенко: в сети посмеялись над новым фото российского диктатора

    • Розсилка
    Путин внезапно вырос и догнал Лукашенко: в сети посмеялись над новым фото российского диктатора

    Фотографы президента России Владимира Путина в очередной раз отличились, почти сравняв его ростом на последних фото с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политэксперт Алексей Голобуцкий.

    Заметим, что, согласно официальным данным, рост Лукашенко составляет около 182 сантиметров. Точных данных о росте Путина нет, однако, известно, что рост премьера Дмитрия Медведева, - 162 сантиметра, в то время как на совместных их фото видно, что они если не одного роста, то Путин и вовсе ниже.

    Таким образом, точно известно, что у Лукашенко и Путина большая разница в росте, - это наглядно видно по старым их совместным фото. На новом же фото можно увидеть, что они почти одного роста.

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    «Как фотографу удалось добиться такого эффекта - останется тайной застенков ФСБ)», - прокомментировал снимок Голобуцкий.

    «Они бацьке ноги обрезали - на фото явно видна диспропорция!», «А Лукашенко-то... не настоящий!», «Прислали самого высокого Пу. Он у них для встреч с высокими», «Может батька вместо себя тоже двойников начал отправлять на такие встречи?», «А бацька на всех фото инстинктивно тянется к подмышечной кобуре...», - добавили в сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как украинский нардеп бросил жену и детей ради молоденькой российской актрисы.

    Джерело: uaportal.com

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