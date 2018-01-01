Українка Петрова завоювала путівку на зимову Олімпіаду-2018

Спортсменка представлятиме Україну в могулі

Українка Тетяна Петрова завоювати олімпійську ліцензію на Ігри-2018 в Пхьончхані, повідомляє група Національного олімпійського комітету в Facebook. Наша спортсменка представлятиме країну в могулі - дисципліни лижного фрістайлу, яка складається із спуску на гірських лижах по горбистому схилу і виконанні стрибків на трамплінах. Нагадаємо, що 23



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Тетяна Петрова. Фото: НОК України

Спортсменка представлятиме Україну в могулі

Українка Тетяна Петрова завоювати олімпійську ліцензію на Ігри-2018 в Пхьончхані, повідомляє група Національного олімпійського комітету в Facebook.

Наша спортсменка представлятиме країну в могулі - дисципліни лижного фрістайлу, яка складається із спуску на гірських лижах по горбистому схилу і виконанні стрибків на трамплінах.

Нагадаємо, що 23 січня в Національній філармонії відбулися урочисті проводи українських спортсменів на Олімпіаду-2018. Очікується, що нашу країну представлять 35 спортсменів в 10 видах спорту.