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    Шоу-биз

    Народный депутат цинично бросил семью и детей ради молодой российской актрисы

    • Розсилка
    Народный депутат цинично бросил семью и детей ради молодой российской актрисы

    Скандальный нардеп Евгений Мураев расстался с женой

    Согласно информации в СМИ, Мураев подтвердил, что больше не состоит в браке с Валерией Мураевой,

    Расставание четы, по слухам, произошло из-за модели и звезды российских сериалов Екатерины Гордиенко. Именно ради нее депутат и бросил жену с двумя детьми.

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    Народный депутат цинично бросил семью и детей ради молодой российской актрисы
    Народный депутат цинично бросил семью и детей ради молодой российской актрисы

    Стоит отметить, что Мураев засветился с Гордиенко в начале нынешнего года. Однако, поговаривают, что роман их начался задолго до этого.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских представила украинскую песню на ведущем европейском радио

    скандал СМИ народный депутат семья
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