Народный депутат цинично бросил семью и детей ради молодой российской актрисы



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Скандальный нардеп Евгений Мураев расстался с женой

Согласно информации в СМИ, Мураев подтвердил, что больше не состоит в браке с Валерией Мураевой,

Расставание четы, по слухам, произошло из-за модели и звезды российских сериалов Екатерины Гордиенко. Именно ради нее депутат и бросил жену с двумя детьми.

Стоит отметить, что Мураев засветился с Гордиенко в начале нынешнего года. Однако, поговаривают, что роман их начался задолго до этого.

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