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    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр

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    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр

    Подборка курьезных фото

    Почему-то, по неизвестной науке причине, авторские тортики еще не стали музейными экспонатами. Это не очень справедливо, как на наш взгляд. Ведь они не просто красивые, это реально шедевры изобразительного искусства!

    Наверное, все дело в том, что их банально съедают – тортики же еще и вкусные! Эх, только и остается, что смотреть на фото, и облизываться. Ну и немножко завидовать тем людям, которые могут у себя дома сотворить нечто подобное.

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    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр
    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр

    Ранее Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

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    Теги: еда шутки питание курьез
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    Работы кондитеров-виртуозов, которые давно должны украшать кулинарный Лувр