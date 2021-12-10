Самые смешные фото питомцев, которых засняли в удачный момент

Подборка курьезных фото

Порой странное и смешное поведение животных нельзя объяснить ничем, кроме их желания вести себя только так и никак иначе. Некоторым людям удается запечатлеть необычные выходки животных, и именно такие фотографии мы нашли на просторах интернета специально для этой подборки.

Такие забавные снимки точно развеселят вас и помогут настроиться на позитивный лад.

Ранее «Скотч» сообщал, что девушка купила крошечного минипига. Но тот оказался настоящей свиньей.

Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов – милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?».

А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется – большой сюрприз!