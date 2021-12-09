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    Ирина Федишин вспомнила Новый год, когда объездила за ночь восемь корпоративов

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    Ирина Федишин: Новый год дома? Это нереально! - Ирина Федишин вспомнила Новый год, когда объездила за ночь восемь корпоративов
    Ирина Федишин: Новый год дома? Это нереально!
    Фото: ТРК Украина

    Настя Каменских вместо шампанского четыре месяца пила с Потапом лимонад

    В программе «Ранок з Україною», на канале «Украина», артисты рассказали о смешных (и не очень!) историях, связанных с новогодними праздниками.

    Настя Каменских отмечала Новый год с сентября по январь. Фото: ТРК Украина
    Настя Каменских отмечала Новый год с сентября по январь. Фото: ТРК Украина

    «Я помню, когда мы выступали вместе с Потапом участвовали в невероятном количестве новогодних шоу, где вместо шампанского пили лимонад, – рассказывает Настя Каменских. – Только представьте, начиналось это где-то в сентябре, а заканчивалось в декабре. И мы пили очень много лимонада, ведь столько алкоголя употребить просто невозможно – умерли бы».

    Для Ирины Федишин новогодние праздники – это не только литры лимонада, но и впечатляющее количество концертов.

    Ирина Федишин не отказывается от работы. Фото: ТРК Украина
    Ирина Федишин не отказывается от работы. Фото: ТРК Украина

    «Самым курьезным могу назвать Новый год, когда я дала восемь корпоративов за ночь! Последний был в 5-6 утра – как раз в это время я приехала в ресторан, где меня ждали невероятно веселые гости. Я еле дышала в том зале», – смеясь вспоминает певица.

    Алина Гросу против экспериментов. Фото: ТРК Украина
    Алина Гросу против экспериментов. Фото: ТРК Украина

    «В новогоднюю ночь ты должен появиться везде, потому стараешься всю ночь держать себя в форме, – рассказывает Алина Гросу. – Однажды я решила все же выпить бокал шампанского, когда подходили к концу последние секунды года. И вышла на сцену. Через несколько минут поняла, что мне так плохо… Больше таких экспериментов не делала».

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    Теги: Новый год шоу-бизнес курьез
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    Ирина Федишин вспомнила Новый год, когда объездила за ночь восемь корпоративов