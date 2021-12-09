Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)

Подборка курьезных фото

В США есть сайт Zillow, где американцы публикуют объявления о продаже недвижимости. Порой там встречаются довольно смешные фото и необычные дома, которыми ну нельзя не поделиться с другими людьми.

Примеры именно таких объявлений мы собрали в нашем материале. Одни дома пугают, другие веселят, а третьи и вовсе заставляют ахнуть от удивления.

«На случай, если вы мечтали стать рыцарем», «Дом, который в прошлом был водонапорной башней», «Если хороший мальчик идет в комплекте, то надо брать», «Прямо убежище Дракулы», «Предыдущий владелец, мягко говоря, пугает», «Когда в душе ты пират», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото).

Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере.

Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.