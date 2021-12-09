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    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)

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    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)

    Подборка курьезных фото

    В США есть сайт Zillow, где американцы публикуют объявления о продаже недвижимости. Порой там встречаются довольно смешные фото и необычные дома, которыми ну нельзя не поделиться с другими людьми.

    Примеры именно таких объявлений мы собрали в нашем материале. Одни дома пугают, другие веселят, а третьи и вовсе заставляют ахнуть от удивления.

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    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)
    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)

    «На случай, если вы мечтали стать рыцарем», «Дом, который в прошлом был водонапорной башней», «Если хороший мальчик идет в комплекте, то надо брать», «Прямо убежище Дракулы», «Предыдущий владелец, мягко говоря, пугает», «Когда в душе ты пират», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее сообщалось, что Елена Зеленская в ярком наряде покорила украинцев женственностью (фото).

    Для официального мероприятия супруга президента Зеленского выбрала женственный и эффектный аутфит. Она позировала перед камерами в черных широких брюках и ярко-желтом пушистом свитере.

    Чтобы подчеркнуть талию, первая леди дополнила образ черным тонким ремешком.

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    Теги: шутки курьез
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    Самые смешные объявления с сайта по продаже домов (фото)