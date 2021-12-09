Девушка думала, что купила крошечного минипига. Но тот оказался настоящей свиньей (фото)

Подборка курьезных фото

Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов – милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?».

А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется – большой сюрприз!

О неудержимом росте рассказала дочка Розангелы.

«Мы были в шоке, когда поняли, что Лилика растет и не думает останавливаться. Каждый день мы думали, что вот сейчас уже точно перестанет, а она все росла и росла! Но, несмотря на размеры, мы все равно ее любим и заботимся».

Большую часть дня Лилика спит. Она встает вместе с мамой, завтракает, принимает душ на заднем дворе. И всегда ужинает в одно и то же время. В день она съедает около 5 кг еды. А потом уютно укладывается на собственный диванчик

Хотя Розангела изначально мечтала о маленьком поросеночке, она нисколько не расстраивается, что так вышло!

Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.