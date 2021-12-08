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    Самое смешное фото домашнего питомца-2021. Кто стал победителем конкурса

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    Самое смешное фото домашнего питомца-2021. Кто стал победителем конкурса

    Абсолютным победителем стала Зои Росс (Zoe Ross) и ее снимок Whizz pop

    Организаторы конкурса Comedy Pet Photo Awards-2021 (CPPA) выбрали победителя и финалистов конкурса самых забавных снимков домашних питомцев.

    Абсолютным победителем стала Зои Росс (Zoe Ross) и ее снимок Whizz pop, на котором запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора. Фотография была сделана в Пенкридже (Великобритания). Зои Росс получит в подарок памятный сертификат, подтверждающий звание лучшего фотографа домашних животных, уникальный трофей, корм для питомца и денежный приз в размере две тысячи фунтов стерлингов.

    Фото: comedypetphoto
    Фото: comedypetphoto

    «Мы даже не думали о победе, но решили принять участие в конкурсе, потому что нам понравилась идея помочь благотворительной организации, просто прислав забавную фотографию», — поделилась Зои Росс. — Пеппер — самый счастливый щенок, которого мы когда-либо встречали, и которого мы любим до безумия».

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Самое смешное фото домашнего питомца-2021. Кто стал победителем конкурса