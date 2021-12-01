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    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно

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    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно

    Подборка курьезных фото

    В моем детстве были такие тарелочки с рисунками всяких мишек-зайчиков на дне, чтобы мотивировать ребенка быстрее все съесть и увидеть картинку. Работало, кстати. Для современных детей придуманы новые фокусы, но есть еще одна категория едоков – это взрослые, которые в блюдах очень ценят оригинальный внешний вид.

    И потому они не могут просто наготовить кастрюлю сытной пищи, они подходят к готовке, как к настоящему творческому процессу! А что получается, смотрите далее.

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    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно
    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Съесть или созерцать. Когда повара своими блюдами удивляют и ставят в тупик одновременно