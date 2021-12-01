К этим беднягам плохой день пришел нагло и без стука (фото)

Подборка курьезных фото

Счастье есть, его не может не быть. Просто иногда оно незаметно за ворохом разных проблем и сложностей, которые подкидывает нам жизнь. И мы должны быть благодарны ей за это, ведь иначе просто привыкли бы к хорошему, расслабились окончательно и все профукали в итоге.

А так нет – поддерживаем тонус поневоле! А заодно и окружающих обучаем своими ошибками, куда же без этого.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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