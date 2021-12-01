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    К этим беднягам плохой день пришел нагло и без стука (фото)

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    К этим беднягам плохой день пришел нагло и без стука (фото)

    Подборка курьезных фото

    Счастье есть, его не может не быть. Просто иногда оно незаметно за ворохом разных проблем и сложностей, которые подкидывает нам жизнь. И мы должны быть благодарны ей за это, ведь иначе просто привыкли бы к хорошему, расслабились окончательно и все профукали в итоге.

    А так нет – поддерживаем тонус поневоле! А заодно и окружающих обучаем своими ошибками, куда же без этого.

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    на весь екран згорнути
    Прикольно, когда на зеркале есть не запотевающий участок. И обидно, когда в тебе всего 158 см роста.
    Как думаете, сумеет достать или нет?
    “Что мы заказывали к праздничному столу и что получили. Великолепно!”
    “Мышь и клавиатура перестали работать сегодня. Причина быстро выяснилась.”
    “Должны были вечером отпраздновать помолвку моей подруги, но допустили ошибку”
    Вот и покупай после этого вещи онлайн. Если кто не понял, это вроде как костюм акулы.
    “Подруга прислала фото тыквенного пирога, который она готовила к празднику. К нему раньше всех добрался 3-летний ребенок.”
    Все бы ничего, но он сейчас один и помочь ближайшее время никто не сможет
    “Кто-то захотел обменять мою сумку с потными после зала вещами на свой молоток”
    Просто чтобы вы знали, что труба длиной 305 см не помещается в салоне Toyota RAV4
    “У нас появился щенок и я теперь прячу пульты, но мама сегодня не спрятала”
    Больше, чем обман. И хуже, чем разочарование. Нельзя так с едой поступать!
    “Дачный домик моей мамы сдуло сильным ветром прошлой ночью”
    Собака где-то влезла в моторное масло, а потом забежала в дом
    “Сегодня праздник и к нам уже едут гости”
    “Собрались с женой на ужин в ресторан. Отличный столик, ничего не скажешь.”

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: шутки курьез
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    К этим беднягам плохой день пришел нагло и без стука (фото)