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    Курьез

    Собака стала звездой в Instagram благодаря своим невероятным глазам (фото)

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    Собака стала звездой в Instagram благодаря своим невероятным глазам (фото)

    Комментаторы признались, что влюблены в бездонные глаза собаки

    Хозяева английского кокер-спаниеля по кличке Винни даже не догадывались, что их собака станет известна на весь мир, когда заводили ей отдельную страничку в соцсетях. Владелица животного призналась, что они создали профиль в Instagram по просьбе друзей и знакомых.

    Всемирную популярность Винни принесло это видео, которое репостнули многие аккаунты с подписью «Найдена собака с самыми красивыми глазами».

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    Собака стала звездой в Instagram благодаря своим невероятным глазам (фото)
    Собака стала звездой в Instagram благодаря своим невероятным глазам (фото)
    Собака стала звездой в Instagram благодаря своим невероятным глазам (фото)
    Собака стала звездой в Instagram благодаря своим невероятным глазам (фото)

    За месяц на аккаунт животного в соцсетях подписалось более 180 тысяч человек. Хозяева Винни ежедневно делятся с новыми подписчиками фотографиями хорошей девочки.

    Комментаторы признались, что влюблены в бездонные глаза собаки:

    «Господи, это самая красивая собака, которую я когда-либо видела!», «Ооооу! Ну как можно быть такой идеальной? Эти глаза просто гипнотизируют», «Она похожа на персонажа из мультфильмов Disney», «Точно, Винни напоминает мне Бэмби», «Чем дольше я смотрю, тем прекрасней она становится!», - пишут пользовтатели в сети.

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