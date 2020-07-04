Смешные котики, которые предпочитают странные места для отдыха (фото)



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«А так и не скажешь, что ему удобно», комментируют фото пользователи сети

Для кошек не существует никаких правил и запретов, когда дело касается сна. Если пушистый питомец решил, что мягкой кровати он предпочитает узкую картонную коробку, то его уже ничем не переубедить. Вот уж точно, чью логику люди никогда не смогут постигнуть.

В этом материале собрали для вас котеек со странными представлениями об удобстве.

«Увидел редкую возможность устроиться уютно и не стал ее упускать», «Малыш, который просто очень любит коробки», «Странный выбор места, зато дети точно не доберутся до него», «Когда хочешь стать единым с природой», «Котята, считающие, что миски нужны не для еды, а для сна», «Кот, который любит рисковать, маскируясь на ступеньках», «А так и не скажешь, что ему удобно», комментируют фото пользователи сети.