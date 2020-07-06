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    Курьез

    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды

    • Розсилка
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды

    Найти многих мастеров маскировки не так-то просто

    Дикий мир достаточно жестокое место, и от способности сливаться с природой зависит жизнь многих животных. К примеру, хищникам она нужна, чтобы незаметно подкрадываться к будущей еде, а их жертвам, чтобы как можно дольше оставаться незаметным.

    Найти многих мастеров маскировки не так-то просто, поэтому, чтобы разглядеть животных, на эти снимки придется смотреть минимум дважды.

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    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды
    Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды

    «Видите американскую пищуху среди этого пейзажа?», «Этот аллигатор идеально слился с природой», «Нашли на фото козодоя?», «У морского конька отлично получилось замаскироваться под коралловый риф», «Увидели на снимке гигантскую рогатую ящерицу?», «Песца выдает только нос с глазами», «Сову почти не разглядеть на фоне дерева», «Нубийский козел не просто так обитает в горах. Увидели его?», - комментирую фото пользователи сети.

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    в мире животных фотография животные
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