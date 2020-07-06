Фото замаскировавшихся животных, на которые захочется посмотреть дважды



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Найти многих мастеров маскировки не так-то просто

Дикий мир достаточно жестокое место, и от способности сливаться с природой зависит жизнь многих животных. К примеру, хищникам она нужна, чтобы незаметно подкрадываться к будущей еде, а их жертвам, чтобы как можно дольше оставаться незаметным.

Найти многих мастеров маскировки не так-то просто, поэтому, чтобы разглядеть животных, на эти снимки придется смотреть минимум дважды.

«Видите американскую пищуху среди этого пейзажа?», «Этот аллигатор идеально слился с природой», «Нашли на фото козодоя?», «У морского конька отлично получилось замаскироваться под коралловый риф», «Увидели на снимке гигантскую рогатую ящерицу?», «Песца выдает только нос с глазами», «Сову почти не разглядеть на фоне дерева», «Нубийский козел не просто так обитает в горах. Увидели его?», - комментирую фото пользователи сети.

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