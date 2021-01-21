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    Курьез

    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети

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    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    instagram.com/kawauso_sakura/

    Люди просто очарованы этой необычной дружбой

    Иногда животные удивляют нас дружескими отношениями, которые, кажется, практически невозможны. Например, в Японии живет парочка очень необычных приятелей: выдра Сакура и рыжий котенок по кличке Моти.

    У Сакуры и Моти есть собственный аккаунт в Instagram, за которым следят почти 50 тысяч пользователей. На этой странице хозяева выдры и котенка регулярно публикуют их фотографии и видео, на которых друзья весело играют вместе, обнимаются и спят.

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    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети
    instagram.com/kawauso_sakura/

    Люди просто очарованы этой необычной дружбой, и с каждым днем количество поклонников Сакуры и Моти растет. Вот что они пишут в комментариях к фотографиям и видео:

    «Какая чудесная парочка! Животные как всегда прекрасны», «Они такие милые. Здорово, что они есть друг у друга», «Всегда поражался тому, как дружат животные. Люди, кажется, так не умеют», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

     Читайте также: Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Теги: шутки курьез животные
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