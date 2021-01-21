Трогательная дружба выдры и котика очаровала соцсети

Люди просто очарованы этой необычной дружбой

Иногда животные удивляют нас дружескими отношениями, которые, кажется, практически невозможны. Например, в Японии живет парочка очень необычных приятелей: выдра Сакура и рыжий котенок по кличке Моти.

У Сакуры и Моти есть собственный аккаунт в Instagram, за которым следят почти 50 тысяч пользователей. На этой странице хозяева выдры и котенка регулярно публикуют их фотографии и видео, на которых друзья весело играют вместе, обнимаются и спят.

Люди просто очарованы этой необычной дружбой, и с каждым днем количество поклонников Сакуры и Моти растет. Вот что они пишут в комментариях к фотографиям и видео:

«Какая чудесная парочка! Животные как всегда прекрасны», «Они такие милые. Здорово, что они есть друг у друга», «Всегда поражался тому, как дружат животные. Люди, кажется, так не умеют», - комментируют фото пользователи сети.

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