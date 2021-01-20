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    Шоу-биз

    Беременная Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини

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    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски показала, как изменилась ее фигура</p> <div></div> - Беременная Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини

    29-летняя модель Эмили Ратаковски показала, как изменилась ее фигура

    instagram.com/emrata/

    Звезда похвасталась заметно выросшим животом

    29-летняя модель Эмили Ратаковски готовится в скором времени стать мамой. Эмили разрешила публике следить за ее беременностью. Жительница Калифорнии получила порцию витамина D и позитивных эмоций у Тихого океана. Знойная брюнетка выбрала крайне откровенный пляжный образ.

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    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Звезда получила эмоциональный отклик поклонников. Те принялись гадать, кто родится у Эмили и ее мужа. «Признайся, по форме живота — мальчик», «У тебя сын?», «Лучшее тело, стринги – огонь!», «Первая красотка пляжа!», «Идеальная беременная! Вырос только малыш. Сынок в животике?», «Крутейшая крошка. Излучаешь сексуальную энергию», «Очень нежная и раскрепощенная мамочка будет!», «Завораживающий образ», «Самая красивая наша звездочка», — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: знаменитости курьез
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