Почему некоторые люди думают, что слышат мертвецов. Ученые выяснили причину

Ученые продолжат исследования в этом направлении.

Британские ученые определили факторы, которые с большей вероятностью заставят человека верить, что он слышит призраков. Исследователи хотели понять, почему одни воспринимают слуховые галлюцинации как «дар», а другие начинают сомневаться в своем психическом здоровье.

Психологи опросили 65 человек, называющих себя медиумами, и 143 добровольца в соцсетях. Для 79% спиритуалистов голоса мертвых — часть повседневной жизни, а 44,6% и вовсе сообщили, что слышат их каждый день.

Те, кто считает себя медиумами, говорят о слуховых галлюцинациях как о положительном опыте. В среднем в первым раз такое случается в 21 год, показали результаты опроса. Со временем такие люди учатся контролировать свои переживания. При этом «медиумов» практически волнует, что о них думают остальные.

Предрасположенность к высокому уровню погружения в задачи также увеличивает шанс, что человек воспримет галлюцинации как паранормальные способности. А вот степень веры в сверхъестественное никакой роли не играет — многие «яснослышащие» до своего опыта вообще не интересовались экстрасенсорикой.