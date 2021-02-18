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    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами

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    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами

    Подборка трогательных встреч людей с их пропавшими собаками

    Внезапное исчезновение любимой собаки — самый страшных кошмар любого владельца. И хотя многие относятся к своим питомцам ответственно, собаки все равно часто пропадают. Иногда они убегают и не могут найти дорогу назад, а некоторых псов похищают ради продажи и разведения. Но какими бы ни были причины исчезновения собаки, для хозяев это настоящее мучение.

    К счастью, не все теряют своих питомцев навсегда. И люди все-таки воссоединяются со своими хвостатыми любимцами.

    Мы собрали для вас фотографии самых счастливых и трогательных встреч людей с их пропавшими собаками.

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    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами
    Трогательные фото пропавших собак, которые воссоединились с хозяевами

    «Моя собака убежала. После нескольких часов поисков я вернулся домой и увидел это», «Наша собака Белла пропала после торнадо. Через 54 дня мы наконец-то нашли ее», «Встреча после 200 дней разлуки», «Собака-спасатель по кличке Мед встретилась со своей хозяйкой после семилетней разлуки», «Твикс пропал на два года, и его хозяйка была уверена, что он мертв. Но они снова нашли друг друга», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал работы уличного художника, который превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты.

    С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!

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    Теги: животные
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