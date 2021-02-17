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    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)

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    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)

    Как его до сих пор никто и не поймал!

    Том Боб — удивительный уличный художник. Он легко преображает самые неприглядные уголки, превращая их в яркие, позитивные и забавные арт-объекты, которые поднимают настроение прохожим.

    С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!

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    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)
    Уличный художник превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты (фото)

    Том Боб начал творить на улицах Нью-Йорка, а затем его милые рисунки стали появляться и в других городах. В сети у него много поклонников: за страничкой художника в Инстаграме следят более 258 тысяч человек.

    Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

    Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.

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    Теги: фотография шутки курьез
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