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    Курьез

    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц

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    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц

    Сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти снимки

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц
    Уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц

    «Это фото сделал мой коллега. Падающий кот, летающая ящерица», «Лучшие друзья», «Кот моего друга играет с ящеркой», «Наблюдение за ящерицами — утомительная работа», «Моя кошка считает себя рептилией», «Что нам делать с этим миниатюрным динозавром?», - комментируют фото пользователе сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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