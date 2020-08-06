Дикие кабаны под Киевом украли одежду у отдыхающего на пляже (фото)



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Мужчине пришлось догонять сразу троих животных

В городе Ирпень под Киевом семья диких кабанов украла одежду у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже. Соответствующая публикация с фото появились на странице «Ирпень сегодня» в Facebook.

«Бывает и такое», - коротко написал автор публикации. На фото видно трех кабанов, в том числе - двух детенышей.

В комментариях местные жители активно комментируют забавный инцидент. Кто-то напоминает, что загорать надо в плавках, а некоторые подчеркнул «хозяйственность» кабана. Один из пользователей сети предположил, что человек переодевался и в это время животные схватили пакет с одеждой.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.